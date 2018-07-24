В Лабытнанги задержан подозреваемый в надругательстве над маленькой девочкой 

Уголовное дело возбуждено по части 4 статьи 132УК РФ — это насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего 12-летнего возраста. По данным следствия, вечером 23 июля злоумышленник заманил несовершеннолетнюю в кустарник за жилым домом. «Его действия были прерваны проходившей мимо женщиной, поднявшей тревогу. Убегающего с места преступления насильника задержал случайный прохожий», — сообщили в региональном управлении СКР. Известно, что задержанный уже дает признательные показания, следователи намерены ходатайствовать о заключении подозреваемого под стражу. «Потерпевшей оказывается медицинская и психологическая помощь. Следственное управление выражает самую сердечную благодарность гражданам, спасшим ребенка и проявившим активную гражданскую позицию в данной ситуации. Убедительно просим всех родителей проявить бдительность и предупредить детей об опасности общения с незнакомыми мужчинами», — отметили в ведомстве.