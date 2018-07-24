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Мужчина и женщина погибли в Приморье, катаясь на парашюте за катером
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Мужчина и женщина погибли в Приморье, катаясь на парашюте за катером 

Prim.News 26 минут назад
Они разбились об воду.
23 июля 2018 года в селе Андреевка Хасанского района двое отдыхающих на море граждан — мужчина и женщина решили воспользоваться услугами проката на парашютной системе за катером, произвели оплату в сумме 2500 рублей. Однако, привлечённые к оказанию данной услуги лица, не зафиксировали их к страховочному жилету и подвесной системе парашюта, в связи с чем при подъёме парашютной системы за катером на высоту не менее 50 метров над морем, мужчина и женщина упали на водную поверхность. В результате полученных при падении повреждений отдыхающие погибли.
По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Приморскому краю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей).
На месте происшествия проведён осмотр, допрашиваются свидетели, назначены судебные экспертизы, расследование уголовного дела продолжается, сообщает пресс-служба Следственного управления СК РФ по Приморскому краю.
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