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Власти США не сумели вернуть в семьи более 700 детей мигрантов в установленный судом срок
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Власти США не сумели вернуть в семьи более 700 детей мигрантов в установленный судом срок 

RT на русском 3 часа назад
Фото: Lenta.ru
Более 700 детей старше пяти лет, разлучённых американскими властями с семьями при переходе границы США с Мексикой, не были возвращены родителям в срок, определённый судом. Об этом сообщает Associated Press.
При этом отмечается, что 1,820 детей вернулись в семьи.
Согласно постановлению суда, к 26 июля американские власти должны были вернуть 2,551 ребёнка их родителям.
Ранее в Министерстве внутренней безопасности США сообщили о завершении процедуры воссоединения детей нелегальных иммигрантов младше пяти лет с родителями.
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