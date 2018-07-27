Власти США не сумели вернуть в семьи более 700 детей мигрантов в установленный судом срок

Более 700 детей старше пяти лет, разлучённых американскими властями с семьями при переходе границы США Мексикой , не были возвращены родителям в срок, определённый судом. Об этом сообщает Associated Press. При этом отмечается, что 1,820 детей вернулись в семьи. Согласно постановлению суда, к 26 июля американские власти должны были вернуть 2,551 ребёнка их родителям. Ранее в Министерстве внутренней безопасности США сообщили о завершении процедуры воссоединения детей нелегальных иммигрантов младше пяти лет с родителями.