Власти США не сумели вернуть в семьи более 700 детей мигрантов в установленный судом срок 

Более 700 детей старше пяти лет, разлучённых американскими властями с семьями при переходе границы США с Мексикой, не были возвращены родителям в срок, определённый судом. Об этом сообщает Associated Press.
При этом отмечается, что 1,820 детей вернулись в семьи.
Согласно постановлению суда, к 26 июля американские власти должны были вернуть 2,551 ребёнка их родителям.
Ранее в Министерстве внутренней безопасности США сообщили о завершении процедуры воссоединения детей нелегальных иммигрантов младше пяти лет с родителями.