Ещё
Деревянные здания с уникальной архитектурой будут сохранять в Иркутске
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Деревянные здания с уникальной архитектурой будут сохранять в Иркутске 

АиФ Иркутск 1 час назад
Фото: АиФ Иркутск
Программу сохранения деревянных зданий, который не являются памятниками историко-культурного наследия, разрабатывают в Иркутске. Как 24 июля сообщила пресс-служба мэрии, эту работу проводит Общественная палата Иркутска.
Ветхие и аварийные деревянные дома в исторической части города представляют собой здания с уникальной архитектурой, пояснил председатель комиссии по городской среде Общественной палаты, заслуженный архитектор РФ Марк Меерович. «Зачастую они просто попадают под снос, — отметил заслуженный архитектор. — Однако часть из них можно и нужно сохранить. Они — воплощение единичности нашего города в России. Сохраняя такие здания, мы можем сберечь исторический облик Иркутска».
Сейчас Общественная палата и комитет по градостроительной политике администрации Иркутска проводят совместные совещания и рабочие группы. В сентябре дорожную карту проекта планируют представить мэру Дмитрию Бердникову.
АиФ Иркутск: последние новости
Помощи властей попросили вкладчики АТБ в Братске, чтобы вернуть свои деньги 19 палок колбасы украл из гипермаркета иркутянин Стало известно, сколько россияне будут отдыхать в 2019 году
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пашинин — украинцам: вы — колония папуасов179
Основательница Femen покончила с собой92
Названы любимые виды пыток ярославских тюремщиков64
Пока вы спали: Россиян избивают в Турции217
Оксана Шачко оставила предсмертную записку32
Видео
00:24
Оксана Шачко оставила предсмертную записку
Происшествия
04:27
Пока вы спали: Россиян избивают в Турции
Общество
00:59
«Нафтогаз» предложил «Газпрому» пойти на мировую
Экономика Статьи
00:22
В жестоком убийстве 5-летней девочки появились улики
Происшествия
00:17
На новом корабле ВМС Италии произошел пожар
Армия Войска
03:49
«Шереметьево» предложило переносить багаж на себе
Общество
01:00
Число погибших при пожарах в Греции увеличилось
Пожары Европа
00:45
Названы любимые виды пыток ярославских тюремщиков
Общество
03:42
Госдума приняла закон о повышении НДС
Экономика
00:45
Соловьев нашел способ прекратить пытки в тюрьмах
Общество Криминал
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение