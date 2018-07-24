Деревянные здания с уникальной архитектурой будут сохранять в Иркутске 

Программу сохранения деревянных зданий, который не являются памятниками историко-культурного наследия, разрабатывают в Иркутске. Как 24 июля сообщила пресс-служба мэрии, эту работу проводит Общественная палата Иркутска.
Ветхие и аварийные деревянные дома в исторической части города представляют собой здания с уникальной архитектурой, пояснил председатель комиссии по городской среде Общественной палаты, заслуженный архитектор РФ Марк Меерович. «Зачастую они просто попадают под снос, — отметил заслуженный архитектор. — Однако часть из них можно и нужно сохранить. Они — воплощение единичности нашего города в России. Сохраняя такие здания, мы можем сберечь исторический облик Иркутска».
Сейчас Общественная палата и комитет по градостроительной политике администрации Иркутска проводят совместные совещания и рабочие группы. В сентябре дорожную карту проекта планируют представить мэру Дмитрию Бердникову.