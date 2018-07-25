«Мосинжпроект» вошел в ТОП-150 крупнейших проектировщиков мира

«Мосинжпроект» занял 118 место среди крупнейших проектных компаний мира по версии международного рейтинга «ENR’S 2018 Top 150 Global Design Firms». Об этом сообщает официальный интернет-портал предприятия.

Предприятие не первый раз попадает в рейтинг крупнейших девелоперовских холдингов мира. «Мосинжпроект» занял 138 место среди 250 крупнейших строительных предприятий мира в международном рейтинге «ENR’s 2017 Top 250 Global Contractors».