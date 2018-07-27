Грановская обсудит с агентом переход Пьянича и Ругани в «Челси»

«Челси» продолжает работать над трансферами игроков «Ювентуса» — полузащитника Миралема Пьянича и защитника Даниэле Ругани, сообщает Calciomercato.com.

По информации источника, директор «Челси» Марина Грановская уже прилетела в Италию , где у нее запланирована встреча с агентом Фали Рамадани, который представляет интересы боснийца и итальянца. Не исключено, что Грановская проведет переговоры и с руководством чемпионов Италии.

Отметим, что «Ювентус» уже получил предложение от «Челси» по трансферу Ругани и в настоящее время рассматривает его. В то же время Пьянич хотел бы остаться в Турине, хотя агент настаивает на переезде в Лондон.