В Японии ожидают принятия конвенции об избежании «двойных налогов» с РФ 

МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Японские парламентарии рассчитывают на скорейшее начало реализации конвенции об избежании двойного налогообложения с Россией, заявил во вторник глава палаты советников парламента Японии Тюити Датэ.
Выступая в Совете Федерации РФ, Датэ напомнил, что в сентябре 2017 года правительства РФ и Японии подписали обновленную конвенцию об устранении двойного налогообложения. Глава палаты пояснил, что эта конвенция нацелена на укрепление законодательной базы в целях предотвращения двойного налогообложения.
Он подчеркнул, что палата советников парламента Японии ратифицировала эту конвенцию.
"Обсуждение этой конвенции в парламенте РФ продолжается, и мы надеемся, что совсем скоро эта конвенция вступит в действие", — сказал Датэ.