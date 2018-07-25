В Егорьевске пройдет день открытых дверей Московской области

МОСКВА , 25 июл — РИА Новости . День открытых дверей Московской области состоится 27 июля на молодежном форуме «Я — гражданин Подмосковья», где будут представлены ведущие компании и образовательные учреждения региона, говорится в пресс-релизе главного управления социальных коммуникаций Подмосковья.

S7, right"Свои стенды выставят и представят свою деятельность такие ведущие ВУЗы и компании, работающие на территории Подмосковья, как МГИМО Шереметьево , Пепси, ИКЕА , Академия Фетисова и другие", — подчеркивается в сообщении.

По данным ведомства, в мероприятии примут участие полномочный представитель президента в Центральном федеральном округе Игорь Щеголев , губернатор Московской области Андрей Воробьев , известные артисты, спортсмены, а также общественные деятели.

"Посетить день открытых дверей Московской области на форуме «Я — гражданин Подмосковья» 27 июля могут все желающие жители Московской области в возрасте от 16 до 30 лет", — отмечается в пресс-релизе.