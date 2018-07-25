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В Егорьевске пройдет день открытых дверей Московской области
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В Егорьевске пройдет день открытых дверей Московской области 

РИА Новости 31 минуту назад
Фото: Вечерняя Москва
МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. День открытых дверей Московской области состоится 27 июля на молодежном форуме «Я — гражданин Подмосковья», где будут представлены ведущие компании и образовательные учреждения региона, говорится в пресс-релизе главного управления социальных коммуникаций Подмосковья.
right"Свои стенды выставят и представят свою деятельность такие ведущие ВУЗы и компании, работающие на территории Подмосковья, как МГИМО, S7, Шереметьево, Пепси, ИКЕА, Академия Фетисова и другие", — подчеркивается в сообщении.
По данным ведомства, в мероприятии примут участие полномочный представитель президента в Центральном федеральном округе Игорь Щеголев, губернатор Московской области Андрей Воробьев, известные артисты, спортсмены, а также общественные деятели.
"Посетить день открытых дверей Московской области на форуме «Я — гражданин Подмосковья» 27 июля могут все желающие жители Московской области в возрасте от 16 до 30 лет", — отмечается в пресс-релизе.
Форум проходит в Егорьевске на базе отдыха «Любляна».
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