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На форуме «Я — гражданин Подмосковья» 27 июля состоится день открытых дверей
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На форуме «Я — гражданин Подмосковья» 27 июля состоится день открытых дверей 

РИАМО 53 минуты назад
День открытых дверей Московской области пройдет на форуме «Я — гражданин Подмосковья» 27 июля в городском округе Егорьевск, говорится в сообщении пресс-службы Главного управления социальных коммуникаций региона.
Это уникальная кадровая площадка, где каждый сможет увидеть регион во всем разнообразии — подмосковные бренды и символы, лучшие вузы и колледжи, ведущие компании, а также встретиться с людьми, которые достигли успеха в своем деле и готовы поделиться опытом.
«Посетить день открытых дверей Московской области на форуме «Я — гражданин Подмосковья» 27 июля могут все желающие жители Московской области в возрасте от 16 до 30 лет. Для того, чтобы стать участником главного карьерного события Подмосковья, необходимо зарегистрироваться на сайте поколениемо.рф, заполнить анкету и пройти тест», — сказала министр правительства Московской области по социальным коммуникациям Ирина Плещева.
Представят свою деятельность такие ведущие вузы и компании, работающие на территории Подмосковья, как МГИМО, S7, «Шереметьево», Pepsi, ИКЕА, «Академия Фетисова» и другие.
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