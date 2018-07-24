На форуме «Я — гражданин Подмосковья» 27 июля состоится день открытых дверей

День открытых дверей Московской области пройдет на форуме «Я — гражданин Подмосковья» 27 июля в городском округе Егорьевск , говорится в сообщении пресс-службы Главного управления социальных коммуникаций региона.

Это уникальная кадровая площадка, где каждый сможет увидеть регион во всем разнообразии — подмосковные бренды и символы, лучшие вузы и колледжи, ведущие компании, а также встретиться с людьми, которые достигли успеха в своем деле и готовы поделиться опытом.

«Посетить день открытых дверей Московской области на форуме «Я — гражданин Подмосковья» 27 июля могут все желающие жители Московской области в возрасте от 16 до 30 лет. Для того, чтобы стать участником главного карьерного события Подмосковья, необходимо зарегистрироваться на сайте поколениемо.рф, заполнить анкету и пройти тест», — сказала министр правительства Московской области по социальным коммуникациям Ирина Плещева