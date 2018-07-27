Иностранцы смогут стать участниками форума «Я — гражданин Подмосковья» в 2019 году

Иностранные граждане смогут принять участие в форуме «Я — гражданин Подмосковья » в 2019 году, если участники мероприятия проявят инициативу в этом вопросе, сообщил в пятницу губернатор Московской области Андрей Воробьев

«Если вы хотите, чтобы была иностранная молодежь на форуме («Я — гражданин Подмосковья» — ред.), то вы сами этим должны заняться, сами должны пригласить, сами должны в своих сетях организовать. Мы можем выделить средства для того, чтобы ребята приехали», — сказал Воробьев во время общения с участниками форума.

Губернатор совместно с полномочным представителем президента России в Центральном федеральном округе Игорем Щеголевым , ректором МГИМО Анатолием Торкуновым посетил экспозицию, а также палаточный городок, в котором разместились участники форума.