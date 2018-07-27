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Иностранцы смогут стать участниками форума «Я — гражданин Подмосковья» в 2019 году
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Иностранцы смогут стать участниками форума «Я — гражданин Подмосковья» в 2019 году 

РИАМО 1 час назад
Фото: РИАМО
Иностранные граждане смогут принять участие в форуме «Я — гражданин Подмосковья» в 2019 году, если участники мероприятия проявят инициативу в этом вопросе, сообщил в пятницу губернатор Московской области Андрей Воробьев.
В пятницу на форуме «Я — гражданин Подмосковье» впервые проходит день открытых дверей — это уникальная кадровая площадка, на которой представлены лучшие вузы, колледжи, ведущие компании Московской области. Свои стенды представили МГИМО, авиакомпания S7, аэропорт «Шереметьево», компании «Пепси» и «ИКЕА», «Академия Фетисова».
«Если вы хотите, чтобы была иностранная молодежь на форуме («Я — гражданин Подмосковья» — ред.), то вы сами этим должны заняться, сами должны пригласить, сами должны в своих сетях организовать. Мы можем выделить средства для того, чтобы ребята приехали», — сказал Воробьев во время общения с участниками форума.
Губернатор совместно с полномочным представителем президента России в Центральном федеральном округе Игорем Щеголевым, ректором МГИМО Анатолием Торкуновым посетил экспозицию, а также палаточный городок, в котором разместились участники форума.
Образовательный форум «Я — гражданин Подмосковья» проходит с 9 по 29 июля в Подмосковье на базе отдыха «Любляна» в Егорьевске. В этом году мероприятие объединило порядка 10 тысяч молодых людей из 67 муниципалитетов. В каждой смене организовано шесть образовательных направлений-кампусов: «АРТ-кластер», «Гражданская активность», Business Camp, «МЕДИАсфера», LIFEstyle, #ЯволонтерМО. Ребята совместно с наставниками разбирают различные кейсы, занимаются спортом, посещают практические семинары и лекции.
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