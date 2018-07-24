Губернатор Подмосковья пригласил молодежь посетить День открытых дверей в Егорьевске 

В мероприятии примут участие представители крупных компаний области, вузов и колледжей.
Губернатор Андрей Воробьев пригласил молодежь посетить День открытых дверей Московской области, который пройдет 27 июля в подмосковном Егорьевске, передает портал «Подмосковье сегодня».
Будущие студенты смогут выбрать место для обучения, а начинающие специалисты смогут пообщаться с работодателями и узнать о новых вакансиях.
— Прошу глав принять в этом участие, оказать содействие с транспортом для доставки молодежи в Егорьевск, — подчеркнул Андрей Воробьев в ходе заседания областного кабмина.
Он также выразил надежду на то, что подобные мероприятия будут проводится в регионе на постоянной основе.