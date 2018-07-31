В Подмосковье на базе отдыха «Любляна» в Егорьевском городском округе с 9 по 29 июля прошел VI Московский областной молодежный образовательный форум «Я-гражданин Подмосковья 2018», на нем выступили свыше 300 экспертов и спикеров, говорится в сообщении пресс-службы Главного управления социальных коммуникаций Московской области.
«В 2018 году форум проходил в новом формате — все пять смен включали в себя шесть направлений: «Арт-кластер», «Медиасфера», Lifestyle, Business Camp, «Гражданская активность», «#ЯволонтерМО», — говорится в сообщении.
За 21 день форум посетило более 300 спикеров и экспертов регионального и федерального уровня, включая наставников кампусов форума. Гостями стали публицист Анатолий Вассерман, ректор МГИМО, председатель Общественной палаты области Анатолий Торкунов, генеральный продюсер федерального спортивного телеканала «Матч ТВ» Тина Канделаки, команда КВН «Физтех», певец Денис Майданов, политолог Дмитрий Абзалов, телеведущие Оксана Пушкина и Гузель Камаева и другие.
27 июля на форуме прошел День открытых дверей вузов, колледжей и компаний Московской области. Свои стенды представили МГИМО, авиакомпания S7, аэропорт «Шереметьево», компании «Пепси» и ИКЕА, «Академия Фетисова», «Вертолеты России», «Сбербанк», «Домодедово», «Транснефть» и другие. Все желающие могли приехать на форум в этот день и задать вопрос интересующему специалисту и получить помощь в определении будущей профессии.
В этот день форум посетили полномочный представитель Президента Российской Федерации Игорь Щеголев и губернатор Московской области Андрей Воробьев.
«По результатам совместного визита полномочного представителя президента Российской Федерации Игоря Щеголева и губернатора Московской области Андрея Воробьева и их общения с молодежью Подмосковья, было решено распространить опыт Московской области по проведению данного форума на весь Центральный федеральный округ», — сказала министр правительства Московской области по социальным коммуникациям Ирина Плещева.
В форуме «Я — гражданин Подмосковья» приняло участие порядка 10 тысяч человек, еще более 2,5 тысячи посетили форум в День открытых дверей Московской области.