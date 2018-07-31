Более 300 экспертов выступили на молодежном форуме «Я — гражданин Подмосковья»

Подмосковье на базе отдыха «Любляна» в Егорьевском городском округе с 9 по 29 июля прошел VI Московский областной молодежный образовательный форум «Я-гражданин Подмосковья 2018», на нем выступили свыше 300 экспертов и спикеров, говорится в сообщении пресс-службы Главного управления социальных коммуникаций Московской области.

«В 2018 году форум проходил в новом формате — все пять смен включали в себя шесть направлений: «Арт-кластер», «Медиасфера», Lifestyle, Business Camp, «Гражданская активность», «#ЯволонтерМО», — говорится в сообщении.

«По результатам совместного визита полномочного представителя президента Российской Федерации Игоря Щеголева и губернатора Московской области Андрея Воробьева и их общения с молодежью Подмосковья, было решено распространить опыт Московской области по проведению данного форума на весь Центральный федеральный округ», — сказала министр правительства Московской области по социальным коммуникациям Ирина Плещева

В форуме «Я — гражданин Подмосковья» приняло участие порядка 10 тысяч человек, еще более 2,5 тысячи посетили форум в День открытых дверей Московской области.