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Мужчины каких наций считаются лучшими любовниками
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Мужчины каких наций считаются лучшими любовниками 

Русская семерка 10 минут назад
Фото: Русская семерка
О том, существует ли связь между национальностью мужчины и его талантами в постели, спорят уже много веков. В литературе лавры «лучших любовников» чаще достаются французам или итальянцам. Однако социологические опросы дают более широкую картину. В современном мире составление рейтингов — задача сложная. Хорошее исследование учитывает не только те нации, о которых веками много пишут. Также в нем должны быть отражены разные трактовки термина «лучший любовник». В каждой стране, где проводится такой опрос, свои критерии: где-то выделяют сексуальную неутомимость, где-то — нежность и внимание к партнерше, а где-то — умение хорошо ухаживать. Но есть нации, которые неизменно попадают в рейтинги.
Испанские мачо
За ними закрепился имидж настойчивых и страстных мужчин. Они виртуозно «делают глазки», очаровывая женщину. И не разочаровывают её и потом. Так, по крайней мере, свидетельствуют данные опроса, проведенного среди 10 тысяч женщин на портале OnePoll. Там испанцы заняли первое место в рейтинге, обогнав бразильцев и итальянцев.
Знаменитый литературный персонаж дон Жуан, который мог обольстить любую женщину, тоже был испанцем. В числе его прототипов называют Мигеля де Маньяру, имевшего в «списке» более двух тысяч женщин. [С-BLOCK]
Другой же герой-любовник, живший в XVIII веке Джакомо Казанова, был итальянцем. Он не просто соблазнял женщин, он обращался с ними так, что они даже после разрыва не держали на него зла и в дальнейшем вспоминали о нем с благодарностью. Недаром итальянцы в рейтингах являются главными соперниками испанцев.
Однако сами испанцы признаются, что сейчас «мачо» — это исключение. Когда-то было хорошим тоном осыпать понравившуюся девушку комплиментами, сейчас это считается грубым и некультурным. Не принято и сразу показывать девушке, насколько она «запала в душу». После нескольких свиданий можно и перейти к решительным действиям.
Французская романтика
Три главных мифа о французских мужчинах: они романтики, великолепные любовники и гурманы. Французская кухня говорит сама за себя. А вот термин «французский поцелуй», известный всему миру, не знаком многим представителям этой нации.
Ходят легенды о любовном мастерстве французских королей, многие из которых имели несколько «официальных любовниц» и большое число коротких связей. Неудержимым и щедрым любовником называли и Наполеона.
Сейчас же, согласно данным последних исследований, почти две трети французских пар недовольны своей половой жизнью. А половина мужчин во Франции и вовсе часто не испытывает никакого полового желания. [С-BLOCK]
Однако такая печальная статистика по-прежнему не мешает французам побеждать в разных опросах. Один из них, о лучших любовниках Европы, провел сайт знакомств AshleyMadison при участии нескольких тысяч женщин. Правда, не ясно, основывались ли отвечающие на собственном опыте или на сложившихся о французах представлениях. Второе место в этом опросе разделили испанцы и шведы, а «бронзу» получили португальцы.
Женщины выбирали победителей, основываясь на таких категориях, как чувство юмора, внешний вид, акцент, «выносливость» (в постели), романтичность.
Восточные красавцы
Представители арабских стран тоже нередко оказываются в разного рода рейтингах. Их считают страстными, выносливыми, щедрыми и нежными. Настоящими «мачо». Словом, едва ли не шейхами из восточных сказок.
О турецких мужчинах тоже ходят легенды. Замуж за них хотят далеко не все женщины, но вот провести несколько незабываемых недель не прочь многие.
Турки и арабы хорошо ухаживают, не скупятся на комплименты, очень эмоциональны. С ними легко почувствовать себя королевой и единственной женщиной на свете.
Африканские страсти
Нередко при определении места в рейтинге лучших любовников учитывается размер полового члена среднего представителя той или иной страны. Несколько лет назад Ричард Лин опубликовал в журнале Personality and Individual Differences сводные данные о длине мужского полового органа в 113 странах. Лидерами оказались жители республики Конго: средняя длина мужского достоинства там составляет 18 см. Третье место заняла Гана.
Однако мастерство в постели определяется не только этим признаком. Африканцы считаются также весьма темпераментными и выносливыми.
Русские богатыри
Русских мужчин часто упрекают в том, что они меньше ухаживают за собой, чем европейцы: не такие подтянутые, не так стильно одеваются, раньше стареют. Но русских ценят за мужественность (и даже «брутальность»), культуру ухаживания и некоторую «старомодность». Среди самых известных любовников мира были и русские: можно назвать фаворитов императрицы Екатерины Григория Орлова и Григория Потемкина. Третьим Григорием, также прославившимся как неутомимый любовник, был Распутин.
В целом, у представителей каждой нации есть свои сильные и слабые стороны. А у каждой женщины — свои предпочтения. Поэтому единого «рейтинга лучших любовников» быть не может. Но некоторые часто отмечаемые качества можно принять к сведению.
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