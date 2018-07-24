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Гумерова: региональные бренды можно будет регистрировать «в мягком режиме»
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Гумерова: региональные бренды можно будет регистрировать «в мягком режиме» 

Парламентская газета 7 минут назад
Фото: Парламентская газета
Новый объект правовой охраны «географическое наименование» позволит субъектам РФ продвигать на рынке и охранять от подделок сельхозтовары. О мерах совершенствования законодательства по регистрации и охране региональных брендов первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по образованию, науке и культуре Лилия Гумерова рассказала телеканалу «Вместе РФ».
«Регистрация брендов по наименованию места происхождения товара (НМПТ) — это строгий режим, часть товаров могли бы в более мягком режиме получить заключение и быть зарегистрированными», — отметила сенатор.
Именно поэтому, проанализировав международную практику, члены Совета Федерации во главе со спикером палаты Валентиной Матвиенко внесли законопроект, который вводит новый объект правовой охраны — географическое указание.
По словам Гумеровой, эта новелла востребована в регионах. «Если для регистрации бренда по НМПТ требуется, чтобы все стадии производства были на одной территории, то для того, чтобы зарегистрировать товар по географическому наименованию достаточно, чтобы одна важная стадия производства размещалась на территории данного субъекта», — объяснила разницу сенатор.
При введении этой нормы заключения на товары будут выдавать не федеральные министерства, а местные власти. Вместе с тем замглавы комитета Совета Федерации по образованию, науке и культуре и один из авторов закона призвала всех, у кого есть подозрение, что под видом регионального бренда продают подделку, подавать в суд. «Сегодня есть механизмы, для того, чтобы те, кто торгует подделками, несли многомиллионные штрафы», — отметила Гумерова.
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