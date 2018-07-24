Москвичка незаконно завладела 22 млн рублей 

Представитель компании «Лабораториз» Георгий Холманский обратился в московскую полицию с заявлением. Он обвиняет главного бухгалтера Светлану Афанасьеву в том, что она завладела денежными средствами незаконным путём.
Афанасьева обвиняется в присвоении более 22 млн рублей, сообщили в правоохранительных органах. Средства принадлежат компании «Лабораториз».
Ранее News.ru писал о том, что первый заместитель министра экономического развития Челябинской области Антон Бахаев, обвиняемый в мошенничестве, арестован на два месяца. Он пробудет под арестом до 19 сентября 2018 года.