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После съемок с Ди Каприо Бред Питт отказался от женщин
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После съемок с Ди Каприо Бред Питт отказался от женщин 

Дни.ру 47 минут назад
Фото: Дни.ру
Голливудский актер Брэд Питт временно завязал со свиданиями. Звезда хочет больше времени уделять детям.
У Брэда сейчас очень много работы. Вместе с Леонардо Ди Каприо он занят в съемках фильма Квентина Тарантино. Поэтому все свободное время он старается подарить отпрыскам, с которыми ему наконец-то удалось встретиться.
Сейчас отпрыски звезды находятся в его доме в Лос-Фелиз, Калифорния, и прекрасно проводят время «занимаясь скейтингом и веселясь». Как сообщает ETCanada, у Питта как будто гора с плеч свалилась: наконец-то артист сможет наладить общение с наследниками. «Он целый год учился вести здоровый образ жизни и сейчас чувствует себя лучше, чем когда-либо. Он более чем готов взять на себя ответственность за детей», — сообщил инсайдер изданию.
Дети будут находится вместе с Питтом до 29 июля. После, по соглашению об опеке, актер должен вернуть наследников матери Анджелине Джоли, которая сейчас находится в Лондоне, где занята на съемках второй части «Малефисенты». Отмечается, что пока выводок Джоли и Питта гостит у отца, Анджелина имеет право звонить им только раз в день.
Как сообщает Ok-magazine Питт полностью погрузился в родительские обязанности, а личную жизнь пока поставил на паузу, поэтому отказывается от свиданий с дамами. «Брэд встречался с женщинами, когда мог себе это позволить. Но сейчас он фокусируется на семье, поэтому взял перерыв в личной жизни. Дети для него важнее всего, и он мечтает наладить отношения с Анджелиной. Пока что они даже не могут находиться долго в одной комнате», — сообщил анонимный информатор.
Наследники Анджелины Джоли и Брэда Питта 16-летний Мэддокс, 13-летний Пакс, 12-летняя Захара, 11-летняя Шайло и девятилетние близнецы Вивьен и Нокс стали яблоком раздора между супругами. Звезды уже несколько лет не могут договориться, с кем же будут жить дети. Судебное разбирательство длилось около года, и в прошлом месяце, актеры пришли к новому договору об опеке.
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