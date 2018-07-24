Назад в прошлое со звездами Голливуда

Леонардо Ди Каприо играет бывшую звезду вестернов Рика Далтона, а Питт — его дублера, каскадера Клиффа Бута. Все в костюмах актеров неоднозначно указывало на 1960-е. Джинсовая куртка Питта и его прическа, нуждавшаяся в том, чтобы ее поправили помощники во время перерыва в съемках, в точности соответствуют стилю того времени. В ожидании, когда возобновится съемки, Брэд, которому исполнилось 54 года, но который выглядит так же молодо, как и всегда, скрывал лицо под огромными солнцезащитными очками в ретро-стиле.

Два великолепных актера были замечены смеющими, когда сидели в винтажном желтом автомобиле, а Квентин склонился к окну машины, чтобы указать им их дальнейшие действия. Фильм, действие которого происходит в конце 60-х, во времена убийств, творимых «семейкой» Чарльза Мэнсона , расскажет о двух бывших звездах, старающихся вновь пробиться наверх.

«Они оба пытаются пробиться в новом Голливуде , который они уже не узнают, — рассказывает Тарантино. — И у Рика есть очень знаменитая соседка, а именно — Шэрон Тейт ».

Напомним, члены «семьи» Мэнсона жестоко расправились с беременной Шэрон Тейт в доме, который принадлежал ей и ее мужу Роману Полански , в августе 1969 года, оставив на двери дома слово «свинья», написанное кровью девушки. Вместе с Шэрон, на теле которой обнаружили шестнадцать ножевых ранений, было убито еще несколько человек. Вдохновитель преступления Чарльз Мэнсон был вскоре заключен в тюрьму, где умер в ноябре 2017 года, через неделю после того, как ему исполнилось 83 года. В фильме Тарантино роль Шэрон Тейт сыграет Марго Робби

Не так давно сестра Шэрон Тейт выступила против фильма, утверждая, что его создатели не заботятся о чувствах семей и родственников жертв преступного клана. Она заявляла, что Леонардо Ди Каприо и Брэд Питт выбрасывают на ветер свою общественную ответственность и что фильм станет чествованием Мэнсона.