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Бред Питт отказывается от свиданий с женщинами
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Бред Питт отказывается от свиданий с женщинами 

Клео.Ру 1 час назад
Фото: Клео.Ру
В интервью американским журналистам официальные представители актера Бреда Питта сообщили, что он решил завязать со свиданиями и больше не желает встречаться с женщинами.
Семейные перипетии и судебные тяжбы утомили мужчину. На сегодняшний день он принял решение сосредоточиться на отношениях с детьми. Воспитанию отпрысков без отвлечения на лиц противоположного пола он намерен посвятить ближайшие несколько лет.
При этом актер не исключает, что ему удастся воссоединиться с бывшей супругой Анджелиной Джоли. Сейчас он намерен перевести их враждебные взаимоотношения, сопровождающиеся громкими и хлесткими высказываниями друг о друге, в более спокойное русло.
Напомним, последний скандал супругов был связан с желанием голливудской актрисы обнародовать свой дневник, в котором она на протяжении совместной жизни с Питтом записывала его проступки. После такого Бред заявил, что бывшая супруга страдает психическим расстройством.
Помимо выяснения отношений между собой, бывшие муж и жена активно втягивают в ссоры детей. Джоли запрещает им видеться с родным отцом. Суд уже предупредил ее о недопустимости подобного поведения. По словам юристов, такими поступками она сама себя может лишить родительских прав.
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