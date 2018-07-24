Фанаты в ожидании: одни из самых востребованных актеров современности — Леонардо Ди Каприо и Брэд Питт — снимаются в одном фильме! Звезды заняты сейчас съемками картины Квентина Тарантино «Однажды в Голливуде». Спасибо репортерам за новые фото со съемочной площадки.
Фотография: Legion-Media Брэд Питт и Лео Ди Каприо
Фильм Тарантино расскажет о телевизионном актере и его дублере — оба пытаются пробиться в кинобизнес в период событий, связанных с сектой Чарльза Мэнсона. Главными героями, как вы уже догадались, станут Рик Далтон и Клифф Бут.
Лео Ди Каприо
В фильме также снимаются Марго Робби, Аль Пачино, Дакота Фаннинг, Тимоти Олифант и другие знаменитые актеры. Предположительно, картина выйдет в прокат в 2019 году.