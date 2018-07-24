Минтранс предлагает дальнобойщикам менять устройства «Платон» раз в три года

Министерство транспорта России предлагает владельцам грузовых автомобилей массой более 12 тонн, использующим бортовые устройства «Платон», менять их раз в три года

— Срок службы таких устройств составляет три года и обусловлен сроком действия установленных в нем средств криптографической защиты информации, обеспечивающих достоверность и некорректируемость данных, передаваемых бортовыми устройствами. Бортовые устройства с истекшим сроком службы могут передавать недостоверные данные о движении транспортных средств, — сказано в документе ведомства, опубликованном на портале проектов нормативных правовых актов.

В случае принятия законопроект вступит в силу с сентября 2018 года.

Система «Платон» создана для взимания платы с грузовиков массой свыше 12 тонн за проезд по федеральным трассам для поддержания в дальнейшем функционального состояния дорог и инфраструктуры. Введена в 2015 году. Нынешний тариф — 1,90 рубля за километр. Средства направляются на развитие и поддержание дорожной инфраструктуры.

Ранее Пятый канал сообщал, что в 2018 году тарифы по госсистеме «Платон», несмотря на слухи, не повысятся. Об этом в официальном заявлении рассказал глава Росавтодора Роман Старовойт

Также публиковался материал о перспективах тарификации бензина. Последнее совещание вице-премьера Дмитрия Казака с главами регионов стало одним из самых обсуждаемых — на повестке были перспективы в вопросе цен на бензин, который, по планам правительства, не должен достичь стоимости 100 рублей за литр.