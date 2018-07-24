В Липецкой области без вести пропал 80-летний пенсионер

Пенсионер около 20.00 22 июля уехал на велосипеде из дома в селе Перехваль Данковского района, с тех пор от него не было никаких вестей.

Приметы пропавшего: рост 175-180 см, среднее телосложение, седые волосы. Дмитрий Фролов был одет в темно-синюю куртку-спецовку, серую кепку, черные резиновые сапоги. Пенсионер уехал на темно-синем велосипеде советского образца.

Всех, кто что-либо знает о местонахождении, дедушки, просят сообщить любую информацию по телефонам: 8 (4742) 37-88-77, 8 (905) 681-05-18.