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В Липецкой области без вести пропал 80-летний пенсионер
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В Липецкой области без вести пропал 80-летний пенсионер 

АиФ 14 минут назад
Фото: АиФ
Пенсионер около 20.00 22 июля уехал на велосипеде из дома в селе Перехваль Данковского района, с тех пор от него не было никаких вестей.
Приметы пропавшего: рост 175-180 см, среднее телосложение, седые волосы. Дмитрий Фролов был одет в темно-синюю куртку-спецовку, серую кепку, черные резиновые сапоги. Пенсионер уехал на темно-синем велосипеде советского образца.
Всех, кто что-либо знает о местонахождении, дедушки, просят сообщить любую информацию по телефонам: 8 (4742) 37-88-77, 8 (905) 681-05-18.
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