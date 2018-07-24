Кострома вошла в число регионов-лидеров по детскому ожирению

Минздрав составил статистику по ожирению в регионах России за 2017 год и вычислил те субъекты, где эта проблема стоит особенно остро, сообщает РБК.

В прошлом году число россиян с диагностированным ожирением достигло 2 миллионов, это 1,3 процента от населения страны. Самая большая доля людей с ожирением в Алтайском крае — 5,4 процента жителей региона.

Как сообщают специалисты, в 35 из 85 регионов России число жителей, страдающих ожирением, за год увеличилось более чем на 10 процентов. Более чем на 25 процентов оно выросло в Кабардино-Балкарии , Курской, Смоленской, Ивановской, Костромской, Ульяновской, Калужской и Ярославской областях.

По росту числа пациентов с ожирением мы на 5 месте. В Костромской области их количество увеличилось на 29,5 процента.

5 позицию занял регион и по детскому ожирению. В 2017 году этот диагноз был поставлен 2,6 процентам детей в возрасте до 18 лет.

Одной из основных причин роста числа россиян с диагнозом «ожирение» является отсутствие системного образования в вопросах здорового питания. Женщина еще не стала беременной, а уже должна знать все основы здорового питания для будущего ребенка. Пищевые привычки формируются бабушками, дедушками, мамами, папами. Чуть что — дают сладкое, чтобы ребенок не плакал, — отметил научный руководитель ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии», главный специалист-диетолог Минздрава России Виктор ТУТЕЛЬЯН.