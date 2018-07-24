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В Санкт-Петербурге на форуме выступят женщины-руководители из крупных всемирных организаций
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В Санкт-Петербурге на форуме выступят женщины-руководители из крупных всемирных организаций 

РИА «ФедералПресс» 15 минут назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
В Санкт-Петербурге с 19 по 21 сентября 2018 года пройдет Второй Евразийский женский форум, который организован Советом Федерации Федерального Собрания Российской Федерации и Межпарламентской ассамблей государств (участниками Содружества Независимых Государств), а также фондом «Росконгресс».
Согласно плану встречи, в мероприятии примут участие женщины-парламентарии, представители международных организаций, деловых кругов, научного сообщества, общественных организаций и др. Так, форум посетят представители более чем из 100 стран мира. Со списком всех гостей, которые приедут на встречу, можно ознакомиться на официальном сайте Второго Евразийского женского форума.
По словам организаторов Второго Евразийского женского форума, в рамках встречи пройдет свыше 40 мероприятий. Среди них деловые сессии, панельные дискуссии, бизнес-диалоги, тематические бизнес-завтраки, экспертные и стратегические сессии. Большинство из них пройдет на площадке Таврического дворца. Главным событием этого мероприятия станет пленарное заседание «Женщины за глобальную безопасность и устойчивое развитие», председателем которого выступит спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.
Напомним, что Первый Евразийский женский форум состоялся в сентябре 2015 года. В мероприятии приняли участие представители из 80 стран. В ходе данной встречи они не только обсудили возрастающую роль женщин в мире, но и приняли решение о регулярном проведении данного форума.
Добавим, что фонд «Росконгресс» является социально-ориентированным нефинансовым институтом развития. Его основная деятельность организация международных, конгрессных, выставочных и общественных мероприятий.
Фото: пресс-служба фонда «Росконгресс».
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