Во Франции установили мемориальную доску в память об алтайском партизане 

БАРНАУЛ, 24 июля. /ТАСС/. Мемориальную доску уроженцу Алтайского края, партизану, участнику движения Сопротивления Александру Черкасову установили на его могиле во Франции. На открытие была приглашена родственница партизана из алтайского Рубцовска Ирина Черкасова, сообщили во вторник в пресс-службе правительства Алтайского края.
"Открытие мемориальной доски прошло в городке Пуаль на могиле партизана Александра Черкасова, уроженца Алтайского края. Он служил в партизанском отряде «Ленинград», погиб 16 июля 1944 года. По приглашению французской стороны в памятном мероприятии участвовала внучатая племянница партизана, жительница Рубцовска Ирина Черкасова", — сказали в пресс-службе.
По словам Черкасовой, родственники много лет искали информацию об обстоятельствах гибели солдата, обращались к французским и российским историкам. Несколько лет назад гражданин Франции Жерар Суфле нашел подтверждение того, что Черкасов, носивший в партизанском отряде имя Виктор, похоронен в городе Пуаль. Историки сообщили об этом родственникам в России, и по приглашению мэра города Черкасова приехала во Францию. В открытии мемориальной доски участвовали около 100 человек, в том числе представитель посольства России, депутаты, общественники, представители властей Франции.
По информации пресс-службы краевого правительства, 17 июля 1944 года в мэрию Пуаля обратились два вооруженных незнакомца с просьбой похоронить их товарища. Он был убит во время столкновения 15 июля в месте, известном под названием Мэзон де Бургонь в соседней коммуне Ля Комелль. После разрешения жандармерии прошли похороны. Долгие годы местные жители ухаживали за могилой.
На мемориальной доске размещен логотип ассоциации «Память Франции» и надпись на французском: «Александр Емельянович Черкасов, известный как Виктор. Родился в России, в Алтайском крае, в 1917 году. Командир советского отряда „Ленинград“, партизан и французский стрелок в Вальми Сона-и-Луара. Погиб в Комелли 16 июля 1944 года».