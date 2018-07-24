Во Франции установили мемориальную доску в память об алтайском партизане

"Открытие мемориальной доски прошло в городке Пуаль на могиле партизана Александра Черкасова, уроженца Алтайского края. Он служил в партизанском отряде «Ленинград», погиб 16 июля 1944 года. По приглашению французской стороны в памятном мероприятии участвовала внучатая племянница партизана, жительница Рубцовска Ирина Черкасова", — сказали в пресс-службе.

По словам Черкасовой, родственники много лет искали информацию об обстоятельствах гибели солдата, обращались к французским и российским историкам. Несколько лет назад гражданин Франции Жерар Суфле нашел подтверждение того, что Черкасов, носивший в партизанском отряде имя Виктор, похоронен в городе Пуаль. Историки сообщили об этом родственникам в России , и по приглашению мэра города Черкасова приехала во Францию. В открытии мемориальной доски участвовали около 100 человек, в том числе представитель посольства России, депутаты, общественники, представители властей Франции.

По информации пресс-службы краевого правительства, 17 июля 1944 года в мэрию Пуаля обратились два вооруженных незнакомца с просьбой похоронить их товарища. Он был убит во время столкновения 15 июля в месте, известном под названием Мэзон де Бургонь в соседней коммуне Ля Комелль. После разрешения жандармерии прошли похороны. Долгие годы местные жители ухаживали за могилой.

На мемориальной доске размещен логотип ассоциации «Память Франции» и надпись на французском: «Александр Емельянович Черкасов, известный как Виктор. Родился в России, в Алтайском крае, в 1917 году. Командир советского отряда „Ленинград“, партизан и французский стрелок в Вальми Сона-и-Луара. Погиб в Комелли 16 июля 1944 года».