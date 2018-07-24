В Прикамье цыгане ограбили ветерана ВОВ и довели до смерти его дочь

В Краснокамский горсуд направлено уголовное дело в отношении двух цыган, обвиняемых в разбое и причинении смертельных травм.

Как рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе прокуратуры Пермского края , преступление было совершено в ноябре 2017 года. Сообщница подсудимых предложила им ограбить ветерана Великой Отечественной войны и его пожилую дочь.

Вечером мужчины приехали к потерпевшем. Пенсионерка оказала сопротивление. Тогда они скрутили ее и связали веревками. Затем злоумышленники похитили деньги и продукты, а с места происшествия скрылись. Потерпевшую доставили в больницу, где она вскоре скончалась.