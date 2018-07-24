Воспитанники ЦПСиД «Косино-Ухтомский» приняли участие в мероприятии, посвященному ВОВ

Интересное мероприятие, которое посвятили Великой Отечественной войне, провели в отделении дневного пребывания и творческой социализации ЦПСиД «Косино-Ухтомский». Оно было организовано в рамках программы летнего детского отдыха «Московская смена-2018».

Для ребят подготовили игру-викторину, посвященную ВОВ. Ответив на все вопросы, участники показали то, что они хорошо знают историю. После этого воспитанники посмотрели фильм о событиях, произошедших в годы Великой Отечественной войны, а также о долгожданном победном мае 1945 года. Фильм произвел большое впечатление на юных зрителей. Основной целью прошедшего мероприятия было патриотическое воспитание подрастающего поколения. Дети должны знать свою историю и чтить память героев, отдавших свою жизнь за Родину.