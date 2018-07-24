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Ради подсвечивающейся ивы в дно озера Кабан вбили 12 свай
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Ради подсвечивающейся ивы в дно озера Кабан вбили 12 свай 

Казанский Портал 21 минуту назад
Фото: instagram.com/daniil.shvedov
Официальный инстаграм-аккаунт озера Кабан рассказал интересный факт об иве на смотровой площадке. Той самой, которая подсвечивается красной лавкой.
Оказывается, для сохранения дерева потребовались серьезные усилия. В сложное дно озера вбили 12 свай, каждая по 18 метров. И все ради одной ивы.
Фото: instagram.com/daniil.shvedov
Фото: instagram.com/daniil.shvedov
Набережную озера Кабан открыли в июне. Она быстро стала суперпопулярным местом. Вечером там особенно красиво. Недавно на набережной начали показывать фильмы.
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