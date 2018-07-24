Ради подсвечивающейся ивы в дно озера Кабан вбили 12 свай

Фото: instagram.com/daniil.shvedov

Официальный инстаграм-аккаунт озера Кабан рассказал интересный факт об иве на смотровой площадке. Той самой, которая подсвечивается красной лавкой.

Оказывается, для сохранения дерева потребовались серьезные усилия. В сложное дно озера вбили 12 свай, каждая по 18 метров. И все ради одной ивы.

Фото: instagram.com/daniil.shvedov

Фото: instagram.com/daniil.shvedov

Набережную озера Кабан открыли в июне. Она быстро стала суперпопулярным местом. Вечером там особенно красиво. Недавно на набережной начали показывать фильмы.

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