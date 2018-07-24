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В Приамурье стражи правопорядка и Общественный совет навестили ребят, отдыхающих в оздоровительном лагере им. Ю. А. Гагарина
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В Приамурье стражи правопорядка и Общественный совет навестили ребят, отдыхающих в оздоровительном лагере им. Ю. А. Гагарина 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 12 минут назад
В летнем оздоровительном учреждении им. Гагарина стражи правопорядка встретились с отдыхающими, организовав комплекс профилактических мероприятий.
Ребята, разбившись на экипажи, прибывали на тематические площадки, где сотрудники различных подразделений УМВД по Амурской области проводили занятия, направленные на обеспечение безопасности несовершеннолетних.
В целях привлечения внимания к правилам безопасности при использовании сети Интернет сотрудники отдела информации и общественных связей при поддержке Общественного совета при региональном УМВД в рамках Всероссийской акции «Безопасный Интернет» провели урок по кибербезопасности. Детям подробно рассказали о мошенничестве в Интернете: об основных способах и защите, об общих правилах безопасного использования различных онлайн-ресурсов.
Также несовершеннолетним напомнили об ответственности, предусмотренной законодательством, за совершение киберпреступлений. Для того, чтобы юные амурчане не забывали полезные советы, правоохранители раздали им тематические памятки, разработанные МВД России.
Неподдельный интерес ребят вызвало выступление сотрудника Экспертно-криминалистической службы УМВД. Эксперт–криминалист рассказал об особенностях своей работы и продемонстрировал, как проводят процедуру снятия отпечатков пальцев, «собирают» следы на месте преступления и многое другое. Чемоданчик криминалиста вызвал ажиотаж среди присутствующих. Они наперебой задавали вопросы, интересуясь содержимым мобильной лаборатории, а также пробовали себя в роли экспертов.
Увлекательную викторину по Правилам дорожного движения организовали Госавтоинспекторы. Полицейские обратили внимание юных амурчан на то, что важно знать не только теоретические основы, но и правильно применять их на практике, учиться оценивать дорожную обстановку и избегать аварийных ситуаций.
Большой интерес посетителей тематических площадок вызвала работа кинолога ЦКС УМВД. Вместе со служебной собакой они продемонстрировали приемы поиска и обнаружения запрещенных веществ. Также сотрудник Центра кинологической службы рассказал о своей работе и о четвероногих подопечных.
Особенно зрелищными стали показательные выступления сотрудников отряда специального назначения «Гром» Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД. Полицейские продемонстрировали отдыхающим приемы захвата условных преступников, чем вызвали у них бурю эмоций.
Завершилась встреча полицейских и ребят футбольным матчем. Гости в погонах выступили в роли судей.
Отдыхающие и администрация ЛОУ поблагодарили стражей правопорядка за познавательные мероприятия и приятное времяпровождение.
Министерство внутренних дел Российской Федерации: последние новости
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