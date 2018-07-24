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Водонагреватель чуть не убил московскую семью
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Водонагреватель чуть не убил московскую семью 

Москва24 21 минуту назад
Фото: Москва24
Водонагреватель чуть не убил московскую семью и едва не лишил их крова. Из-за взрыва обогревателя в доме рухнуло несколько стен, хозяин квартиры Кирилл Швец спал, и его засыпало обломками.
Из-под завала мужчину вытащил брат. В больнице диагностировали перелом ребер, на спине пришлось наложить несколько швов. Сестра Кирилла до сих пор в больнице после происшествия, передает телеканал Москва 24.
"Он видимо сломался ночью и вовремя не выключился и перегрелся", — рассказал пострадавший. Он отметил, что за прибором тщательно ухаживали — регулярно чистили и меняли нагревательные элементы.
В квартире после инцидента начался ремонт, а семью планируют временно переселить. В доме, где живет Швец водонагреватели стоят в каждой квартире, поскольку горячей воды в здании попросту нет. Как рассказала Ксения Конюкова, в доме есть газовая котельная и по идее горячее водоснабжение должно быть, а по факту оно отсутствует. Приходится нагревать воду индивидуальными приборами.
Некоторые рискуют устанавливать водонагреватели ради сезонной необходимости. Летом по всему городу на некоторое время отключают горячую воду. Те, кто не хочет возиться с кастрюлями, задумываются о нагревателях.
Эксперты рассказали, что лучше всего устанавливать электрические накопительные приборы. По словам Леонида Буслаева, баки у них должны быть из нержавейки, чтобы нагреватели дольше служили. У прибора должна быть система, предотвращающая выход из строя и защищающая от удара током.
Можно обратить внимание на компактные протонные нагреватели, но сэкономить с такими не удастся. Струя воды будет слабой при высоких затратах электроэнергии.
Газовые водонагреватели — один из самых выгодных вариантов, поскольку не потребуют дополнительных трат на электричество. Они обеспечивают и хороший напор воды. Современные модели даже оборудованы системами безопасности, они отключаются при утечке газа.
Главное, по словам специалистов, не заниматься самодеятельностью. Для установки, очистки и ремонта оборудования нужно обращаться к специалистам.
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