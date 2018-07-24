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Китайская компания начинает реконструкцию крупнейшего аэропорта в Зимбабве
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Китайская компания начинает реконструкцию крупнейшего аэропорта в Зимбабве 

ИА Синьхуа 12 минут назад
Хараре, 24 июля /Синьхуа/ — Церемония начала работ по реконструкции и расширению крупнейшего в Зимбабве международного аэропорта им. Роберта Мугабе, которые будет вести китайская компания China Jiangsu International Economic and Technical Cooperation Group /CJI/, прошла в понедельник в Хараре. После реализации проекта аэропорт сможет принимать до 6 млн пассажиров в год против нынешних 2,5 млн  Президент Зимбабве Эммерсон Мнангагва поблагодарил Китай за финансовую и техническую поддержку его страны в этом и иных проектах. Он выразил уверенность, что успех нынешних работ станет достойным воплощением дружбы двух государств.
Посол КНР в Зимбабве Хуан Пин заявил, что расширение аэропорта позволит Хараре стать важным воздушно-транспортным хабом в Центральной и Южной Африке, что придаст мощный импульс развитию Зимбабве.
Как сообщили в компании CJI, стоимость проекта составляет 153 млн долларов, его планируется завершить за 3 года. Планируется, в частности, построить новый VIP-терминал площадью 3 тыс. кв. м, расширить международный терминал и площадку для стоянки самолетов.
Аэропорт им. Роберта Мугабе был открыт в 1956 году и с тех пор неоднократно перестраивался. —0—
ИА Синьхуа: последние новости
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