Китайская компания начинает реконструкцию крупнейшего аэропорта в Зимбабве

Хараре , 24 июля / Синьхуа / — Церемония начала работ по реконструкции и расширению крупнейшего в Зимбабве международного аэропорта им. Роберта Мугабе, которые будет вести китайская компания China Jiangsu International Economic and Technical Cooperation Group /CJI/, прошла в понедельник в Хараре. После реализации проекта аэропорт сможет принимать до 6 млн пассажиров в год против нынешних 2,5 млн Президент Зимбабве Эммерсон Мнангагва поблагодарил Китай за финансовую и техническую поддержку его страны в этом и иных проектах. Он выразил уверенность, что успех нынешних работ станет достойным воплощением дружбы двух государств.

Посол КНР в Зимбабве Хуан Пин заявил, что расширение аэропорта позволит Хараре стать важным воздушно-транспортным хабом в Центральной и Южной Африке , что придаст мощный импульс развитию Зимбабве.

Как сообщили в компании CJI, стоимость проекта составляет 153 млн долларов, его планируется завершить за 3 года. Планируется, в частности, построить новый VIP-терминал площадью 3 тыс. кв. м, расширить международный терминал и площадку для стоянки самолетов.

Аэропорт им. Роберта Мугабе был открыт в 1956 году и с тех пор неоднократно перестраивался. —0—