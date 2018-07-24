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НАФИ: более половины россиян считают ситуацию с экологией своего региона неблагополучной
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НАФИ: более половины россиян считают ситуацию с экологией своего региона неблагополучной 

ТАСС 18 минут назад
Фото: ТАСС
МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Более половины россиян (55%) считают экологическую ситуацию в своем регионе неблагоприятной. Об этом во вторник сообщает пресс-служба аналитического центра НАФИ.
Такие выводы были сделаны в результате опроса, в котором приняли участие 1600 человек из 140 населенных пунктов в 42 регионах России.
"По данным всероссийского исследования, проведенного аналитическим центром НАФИ в июне 2018 года, более половины россиян (55%) оценивают экологическую ситуацию в своем месте жительства как неблагополучную. О неблагоприятной ситуации с экологией чаще говорят жители Сибирского и Уральского федеральных округов (63% и 64% соответственно) и жители городов-миллионников (69%), Москвы и Санкт-Петербурга (61%)", — говорится в сообщении.
При этом каждый третий опрошенный россиянин (31%) отметил, что работа местных властей по улучшению экологической ситуации заметна населению. Однако большинство участников исследования (68%) считают, что эта работа в 2017 году осталась на том же уровне, что и в 2016 году.
Согласно данным социологов, 22% россиян считают решения местных властей по улучшению экологической ситуации правильными, примерно такая же доля (24%) — неправильными, а более трети (39%) уверены, что решения властей никак не влияют на экологическую ситуацию. Хуже всех действия местных властей оценивают опрошенные жители Уральского федерального округа и городов с населением от 500 до 949 тыс. человек.
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