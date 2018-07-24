РЖД против идеи Ростеха об унификации ремонта вагонов

В письме отмечается, что этой документацией завод исключает взаимозаменяемость деталей между тележкой 18-100 (используется 90% парка грузовых вагонов в странах с колеей 1520 мм) и аналогами.

Белозеров указывает, что применение документации УВЗ к вагонам и запчастям, выпущенным в обращение до 2 августа 2014 года, «не регламентировано никакими нормативными правовыми актами» и «требует юридической проработки», передает «Ъ». Глава РЖД считает, что применение документации может ограничить работу отремонтированных вагонов по странам с российской шириной колеи, увеличить простой в ремонте. Также это влечет риски удорожания ремонта и монополизации рынка запчастей. Согласно подсчетам, дополнительные затраты только вагоноремонтных предприятий РЖД могут составить 1,4 млрд рублей. Белозеров считает, что документация должна быть проведена через Минтранс и утверждена советом.

В письме к Акимову высказывается позиция за сохранение действующего порядка ремонта для тележек, выпущенных до августа 2014 года. По словам источников издания, участвовавших в обсуждении вопроса, в Минтрансе согласны с этой позицией.

УВЗ является собственником изготовленной в СССР тележки 18-100, однако на сети ОАО «РЖД», по данным «Ъ», встречаются еще 16 аналогов других вагоностроителей. Их ремонт идет по общей инструкции, предусматривающей взаимозаменяемость узлов и деталей. Она утверждена Советом по железнодорожному транспорту СНГ и действует на территории РФ, стран СНГ и Балтии. После смены руководства УВЗ и передачи его «Ростеху», завод стал менять отношения с лицензиатами. Так, УВЗ предложил выпускающим аналоги предприятиям переоформить лицензию. Им придется либо использовать оригинальную 18-100, либо провести дорогостоящие испытания аналогов.

Единую ремонтно-конструкторскую документацию для 18-100 УВЗ подготовил в декабре прошлого года.