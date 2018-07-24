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В Москве выбрали лучший бытовой городок
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В Москве выбрали лучший бытовой городок 

РИАМО 12 минут назад
Бытовые городки АО «ДСК-1» МУ-1 и АО «ПИК-Индустрия» СМУ-3 были признаны лучшими на отраслевом смотре-конкурсе «Бытовой городок — 2018» в Москве, говорится в сообщении пресс-службы департамента строительства столицы.
С 27 июня по 18 июля 2018 года конкурсная комиссия выезжала на строительные объекты организаций, участвующих в конкурсе. За призовые места боролись шесть строительных организаций. В результате полного анализа состояния бытовых городков комиссия определила победителей и призеров конкурса с вручением диплома, денежной премии организациям.
«В номинации до 100 работающих на объекте: первое место — АО «ДСК-1» МУ-1; второе место — РТФ «Мостоотряд-22» ПАО «Мостотрест». В номинации свыше 100 работающих на объекте: первое место — АО «ПИК-Индустрия» СМУ-3; второе место — ЗАО «ДОРИНЖ-39»», — говорится в сообщении.
Кроме этого почетными грамотами МГК профсоюза отмечены коллективы организаций: ООО «АЛЬМАКОРГРУПП» и АО «ЕвроХоумБилдинг» за участие в конкурсе на лучший бытовой городок.
Конкурс на звание лучшего бытового городка уже 20 лет проводится в целях повышения уровня культуры строительного производства, широкого распространения передового опыта обустройства и содержания бытовых городков, улучшения условий труда работников и надлежащего обеспечения их санитарно-бытовыми помещениями и питанием.
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