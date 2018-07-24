РЖД направили в правительство документы по строительству Северного широтного хода

«Все документы, необходимые для старта строительства Северного широтного хода, переданы в правительство РФ и в настоящее время проходят согласование в причастных ведомствах. Также подтверждена готовность приступить к строительным работам, как только будет подписано соответствующее распоряжение правительства РФ и заключено концессионное соглашение», — говорится в сообщении по итогам встречи главы РЖД Олега Белозерова и врио губернатора ЯНАО Дмитрия Артюхова.

В рамках концессии планируется строительство более 350 км железнодорожного пути, мостов через реки Обь и Надым. Строительство СШХ запланировано на 2018-2023 годы. Прогнозируемый объем перевозок — 23,9 млн тонн, в основном — газовый конденсат и нефтеналивные грузы.

СШХ будет реализован на принципах государственно-частного партнерства в форме концессии. РЖД в рамках своей инвестиционной программы выполнит реконструкцию примыкающих участков Коноша Котлас — Чум — Лабытнанги Северной железной дороги, включая станцию Обская, а также железнодорожной линии Пангоды — Новый Уренгой — Коротчаево Свердловской железной дороги.

«Газпром» обеспечит завершение строительства и ввод в эксплуатацию собственной железнодорожной линии Надым — Пангоды (104 км), следует из сообщения РЖД.

Специальная проектная компания («СПК-Концессионер») по концессионному соглашению обеспечит финансирование, строительство и эксплуатацию линии Обская — Салехард — Надым. Будет построена железнодорожная часть мостов через реку Обь и реку Надым и подходы к ним, а также новый железнодорожный участок Салехард — Надым (353 км). Администрация ЯНАО выступит инвестором строительства автомобильной части моста через Обь и предоставит необходимую проектную документацию.

Ранее сообщалось, что инвестпрограмма РЖД до 2025 года может составить 7,55 трлн руб., а с учетом проектов ГЧП — 10,35 трлн руб. Среди основных крупных проектов и Северный широтный ход (105,8 млрд руб. — инвестпрограмма РЖД, 130,4 млрд руб. составят средства концессионера).