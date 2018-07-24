Глава РЖД и врио губернатора ЯНАО обсудили проект «Северный широтный ход» 

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Минтранс предложил менять бортовые устройства системы «Платон» каждые три года

Пенсионеры Подмосковья смогут ездить бесплатно на общественном транспорте Москвы с 1 сентября

В «Роскосмосе» рассказали о кадровых перестановках в ЦНИИмаше после обысков ФСБ