Глава РЖД и врио губернатора ЯНАО обсудили проект «Северный широтный ход» 

Гендиректор РЖД Олег Белозеров и врио губернатора ЯНАО Дмитрий Артюхов обсудили проект «Северный широтный ход», [передает] (https://ura.news/news/1052343974) URA.RU.
«Все документы, необходимые для старта строительства «Северного широтного хода», переданы в правительство РФ и в настоящее время проходят согласование в причастных ведомствах. Также подтверждена готовность приступить к строительным работам, как только будет подписано соответствующее распоряжение правительства РФ и заключено концессионное соглашение», — сообщили в пресс-службе губернатора.
Финансирование проекта оценивали в 260 млрд рублей. Планируется построить более 350 км железнодорожного пути, мосты через реки Обь и Надым. Строительство СШХ запланировано на 2018—2023 годы.