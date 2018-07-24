Документы для возведения Северного широтного хода переданы в правительство

В центральном офисе РЖД Москве состоялась рабочая встреча гендиректора компании Олега Белозерова с врио губернатора ЯНАО Дмитрием Артюховым. Они обсудили ход подготовки к реализации проекта СШХ.

"Было отмечено, что все документы, необходимые для старта строительства Северного широтного хода, переданы в правительство РФ и в настоящее время проходят согласование в причастных ведомствах. Также подтверждена готовность приступить к строительным работам, как только будет подписано соответствующее распоряжение правительства РФ и заключено концессионное соглашение", — говорится в сообщении.

В рамках концессии будет построено более 350 километров железнодорожного пути, мосты через реки Обь и Надым. Строительство СШХ запланировано на период с 2018-го по 2023 год. Прогнозируемый объем перевозок — 23,9 миллиона тонн (преимущественно газовый конденсат и нефтеналивные грузы).

СШХ будет реализован на принципах государственно-частного партнерства в форме концессии. РЖД в рамках своей инвестпрограммы выполнит реконструкцию примыкающих участков Коноша-Котлас-Чум-Лабытнанги Северной железной дороги, включая станцию Обская, а также железнодорожной линии Пангоды–Новый Уренгой–Коротчаево" Свердловской железной дороги. "Газпром" обеспечит завершение строительства и ввод в эксплуатацию собственной железнодорожной линии Надым–Пангоды.

Специальная проектная компания ("СПК-Концессионер") по концессионному соглашению обеспечит финансирование, строительство и эксплуатацию линии Обская–Салехард–Надым. Будет построена железнодорожная часть мостов через реку Обь и реку Надым и подходы к ним, а также новый железнодорожный участок Салехард-Надым, уточняет правительство Ямала. Правительство ЯНАО выступит инвестором строительства автомобильной части моста через Обь, сообщают власти.

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