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Дмитрий Артюхов обсудил с главой РЖД подготовку к строительству Северного широтного хода
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Дмитрий Артюхов обсудил с главой РЖД подготовку к строительству Северного широтного хода 

РИА «ФедералПресс» 18 минут назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Временно исполняющий обязанности губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов провел в Москве рабочую встречу с генеральным директором — председателем правления компании РЖД Олегом Белозеровым.
Как сообщили «ФедералПресс» в пресс-службе губернатора ЯНАО, основным вопросом повестки стала подготовка к реализации проекта Северного широтного хода (СШХ). все документы, Сейчас все необходимые для этого документы переданы в правительство РФ и проходят согласование в причастных ведомствах. Работы начнутся после подписания соответствующего распоряжения правительства и заключения концессионного соглашения.
Проект будет реализован в рамках государственно-частного партнерства в форме концессии. РЖД в рамках своей инвестиционной программы выполнит реконструкцию примыкающих участков Коноша — Котлас — Чум — Лабытнанги, включая станцию Обская, а также железнодорожной линии Пангоды — Новый Уренгой — Коротчаево. Компания «Газпром» обеспечит завершение строительства и ввод в эксплуатацию собственной железнодорожной линии Надым — Пангоды. Специальная проектная компания («СПК-Концессионер») по концессионному соглашению обеспечит финансирование, строительство и эксплуатацию линии Обская — Салехард — Надым. Будет построена железнодорожная часть мостов через реку Обь и реку Надым и подходы к ним, а также новый железнодорожный участок Салехард — Надым.
Как ранее писал «ФедералПресс», накануне встречу с Олегом Белозеровым по вопросам строительства СШХ провел полномочный представитель президента в УрФО Николай Цуканов.
Фото: пресс-служба губернатора ЯНАО
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