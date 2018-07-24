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Очередной свердловский депутат рискует остаться без мандата
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Очередной свердловский депутат рискует остаться без мандата 

Уралинформбюро 26 минут назад
Фото: Уралинформбюро
Депутат Среднеуральской гордумы Владимир Черноусов рискует остаться без мандата. Вопрос о досрочном прекращении полномочий народного избранника будет рассмотрен на заседании думы 26 июля.
"Депутат Черноусов предоставил недостоверные сведения в декларации. Проверка была проведена областной прокуратурой по заявлению депутата Госдумы Дмитрия Ионина", — уточнила "Уралинформбюро" заместитель председателя думы Наталья Коробицына.
Отмечается, что в апреле решение о досрочном прекращении депутатских полномочий Черноусова приняла рабочая группа антикоррупционной комиссии Свердловской области под председательством первого заместителя администрации губернатора Владимира Тунгусова.
Владимир Черноусов на протяжении двух сроков подряд был председатель думы Среднеуральского ГО. Кроме того, в августе 2016 года он баллотировался на пост главы города.
Стоит отметить, что аналогичные претензии прокуратура Первоуральска предъявила к депутату муниципальной думы. Надзорное ведомство установило сразу несколько нарушений: он указал данные недействительного паспорта, а также скрыл сведения об имуществе своих детей. По данным Pervo.ru, речь идет о самом богатом депутате Первоуральска Вадиме Чертищеве, доход которого в 2017 году составил 41,8 миллиона рублей.
Ранее областная прокуратура добилась лишения мандата депутата Заксобрания от "Справедливой России" Армена Карпетяна. Он «забыл» указать в декларации о доходах двух несовершеннолетних детей, а также скрыл выплаты, произведенные его жене как помощнице депутата за тот период, когда она не находилась в регионе и не могла выполнять должностные обязанности.
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