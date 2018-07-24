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Тамбовские женщины могут получить новую профессию, находясь в декрете
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Тамбовские женщины могут получить новую профессию, находясь в декрете 

АиФ 32 минуты назад
Фото: АиФ
В Тамбовской области женщины могут получить новую профессию, будучи в декрете, сообщила пресс-служба облправительства.
Органы службы занятости населения области реализует программу, в рамках которой в этом году планируется обучить 250 женщин.
Молодые мамы смогут повысить квалификацию, пройти переподготовку и получить навыки в нескольких сферах: оператор ЭВМ, швея, оператор котельной, повар, парикмахер, мастер маникюра, педикюра, техник-электрик, бухгалтер, продавец, кассир торгового зала, делопроизводитель.
В правительстве Тамбовской области отметили, что за время существования программы обучение прошли более двух тысяч молодых женщин.
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