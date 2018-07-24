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Два уральских региона попали в ТОП «ожиревших»
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Два уральских региона попали в ТОП «ожиревших» 

Уралинформбюро 26 минут назад
Фото: Уралинформбюро
Курганская и Тюменская области вошли в список регионов России с максимальной долей страдающих от ожирения. По данным за 2017 год, в Зауралье с этим диагнозом живут 23,6 тысячи человек (2,8% населения), в Тюменской области — 36,5 тысячи (2,5%). Впереди регионов УрФО — Алтайский край (127,2 тысячи, 5,4%) и Магаданская область (4,9 тысячи, 3,4%). Рейтинг составлен РБК на основе данных, опубликованных в ежегодном статистическом сборнике Министерства здравоохранения, передает "Уралинформбюро".
С 2016 по 2017 год доля жителей России с диагнозом «ожирение» выросла на 6%, до 1,3% населения (1,9 миллиона человек). Среди детей и подростков до 18 лет в целом по России рост числа болеющих ожирением составил 5,3% — в конце 2017 года их насчитывалось почти 451 тысяча человек. Всего за последние пять лет доля россиян, страдающих ожирением, выросла на 30%.
Эксперты Минздрава считают, что в реальности ситуация может быть существенно хуже.
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