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Приморский бизнес рассказал о своих проблемах врио губернатора
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Приморский бизнес рассказал о своих проблемах врио губернатора 

Primpress 23 минуты назад
Фото: Primpress
Во вторник, 24 июля, врио губернатора Приморья Андрей Тарасенко встретился с представителями крупного бизнеса региона, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на пресс-службу администрации Приморского края.
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