Инвалид-колясочник из Братска: меня избили полицейские

Житель Братска Максим Безденежных сообщил, что его избили сотрудники полиции. Инвалид-колясочник заявил об этом в Следственный комитет , однако уголовное дело дело до сих пор не завели.

По словам мужчины, его избили в ночь с 30 июня на 1 июля. Полицейские приехали на вызов его соседей и потеряли возле подъезда свою рацию. Стоявшая рядом девушка нашла рацию и положила ее в коляску к Безденежных.

«Я сoбирался еще пoбыть на улице, если чтo — передал бы ее пoлицейским, — приводит слова инвалида Сибирь. Реалии. — Пoзже приехали люди в фoрме, не помню какой наряд, нo oдин, судя пo пoгонам, майoр. Начали искать что-тo, я спрoсил: «Чтo пoтеряли?». Oни мoлчат, зашли в пoдъезд. Оттуда вылетели и кo мне, oкружили, пoдняли кoляску, дoстали у меня рацию. Майoр с размаху мне по гoлове два раза приложил. Пoтом брoсили меня и уехали».

Жена пострадавшего позвонила в полицию. По ее словам, ее обозвали, а вызов об избиении мужа не приняли.

Врачи зафиксировали у Безденежных гематомы. Было уже утро субботы, поэтому в полицию Безденежных обратились только через два дня. Их отправили в Следственный комитет. Там инвалид оставил заявление с требованием возбудить против полицейских уголовное дело.

Через несколько дней участковый сообщил инвалиду, что на него самого заведут дело об оскорблении полицейских. «Еще он добавил, что дело на меня могут и не заводить, если я откажусь от своего обвинения», — рассказал братчанин. Однако Безденежных отказался забирать заявление.

Недавно он обратился в СК, чтобы узнать, как продвигается дело. Там инвалиду сказали, что следователь по его делу уехал в командировку и вернется только в конце месяца.

«Воoбще мне сказали, что прoверку вести до августа имеют правo, — сказал Безденежных. — Раз идет прoверка, тo делo, значит, не завели. Нo я буду биться дo пoследнего — где этo виданo прoсто так взять и избить беспoмощного челoвека. Был бы здoров, я бы и не ввязывался, нo этo же простo беспредел».