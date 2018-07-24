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Фальшивомонетчики сломали печатную машинку
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Фальшивомонетчики сломали печатную машинку 

Все новости Новосибирской области 23 минуты назад
Фото: Все новости Новосибирской области
«На сокращении количества фальшивок сказывается не только сложность производства, но и распространение безналичных платежей. Эксперты себестоимость одной поддельной банкноты оценивают в пределах нескольких сотен рублей», — пишут сегодня «Известия».
Фальшивых российских банкнот становится меньше. Если в первом полугодии прошлого года Банк России выявил ненастоящих купюр на общую сумму 81 млн рублей, то за аналогичный период 2018 года их было обнаружено на 67,8 млн рублей.
Зампред ЦБ Ольга Скоробогатова ранее объясняла такую динамику тем, что мошенники теряют интерес к подделке денег. К тому же выросли уровень защиты банкнот и информированность населения о признаках фальшивых купюр. Она отмечала, что сейчас на 1 млн купюр приходится восемь поддельных.
Чаще всего подделывают пятитысячные банкноты. В этом году таких было выявлено 12 568 штук. Следом идут однотысячные купюры — 4 766 штук. Примечательно, что хоть и в малом количестве, но все-таки подделывают монеты номиналом 10, 5 и 2 рубля. Всего таких поддельных монет было обнаружено 49 штук.
Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»: «ЦБ выявил 67,8 млн поддельных рублей».
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