Деревья попадали на трассу и затруднили движение в КБР

Движение по трассе в Кабардино-Балкарии оказалось затруднено из-за поваленных деревьев, сообщили очевидцы в региональном сообществе Instagram.

Местные жители сняли на видео упавшие на трассу деревья в Зольском районе КБР. Они сообщили, что на небольшом отрезке дороги таких поваленных деревьев около 20. На трассе неподалёку от поста ГИБДД образовалась пробка.

Один из подписчиков сообщества посоветовал не жаловаться на обстоятельства и расчистить дорогу самостоятельно. На это ему ответили, что за окном дождь и ветер, и выходить из машины на трассе опасно.

Публикация от pyatigorsk_online (@pyatigorsk_online) 23 Июл 2018 в 9:19 PDT Читайте STAV.AIF.RU в соцсетях:

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