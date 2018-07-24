Звезда скандинавских сериалов наконец обнажила грудь

Вероника Эчеги, игравшая в «Фортитьюде», пришла на кинопремию в Мадриде в очень откровенном платье.

Возможно, испанской актрисе не стоило обнажать свою не столь идеальную грудь? Ее белое дизайнерское платье прекрасно подчеркивало тело звезды, но вот бюст нуждался в дополнительной поддержке.

Хотя многие считают, что любая грудь идеальна и выглядит красиво абсолютно в любых условиях. Звезды любят привлекать внимание к своей персоне и порой для этого они носят платья с глубоким декольте. Вот только вместо того, чтобы понравиться публике, они ее, напротив, отталкивают своими далеко не идеальными формами.

Самая частая проблема, которая портит грудь и делает ее весьма непрезентабельной, — имплантаты. Хоть многие и думают, что после операции их бюст станет роскошным, но они ошибаются. Да, конечно, первые 3−5 лет так оно и будет, но после грудь все равно обвиснет. Однако обвисшая — это еще полбеды. Самым страшным и странным может быть то, что груди сделаются разного размера. Причиной могут стать как непрофессиональное вмешательство хирурга, так и нарушение режима в восстановительном периоде. А если имплантат был не самого лучшего качества, то в случае чрезмерных тренировок в спортзале или же в результате травм может произойти разрыв.

Мы нашли чуть больше десятка звезд, которые не могут похвастаться идеальным бюстом в силу самых разных причин. Например, Тара Рид в одно время уж слишком увлеклась пластическими операциями по изменению формы груди и, как следствие, получила одну грудь относительно нормальную, а вторую — свисающую до пупка. Виктория Бекхэм в прошлом тоже не раз вставляла имплантаты, но потом одумалась и отказалась от них. А ее собственная грудь выглядит как у подростка, когда бюст только формируется. Бывают случаи, когда у женщины изначально некрасивая грудь. У актрисы Хайден Панеттьери груди расположены слишком близко друг к другу, что портит абсолютно всю картину.

Звезды с самой некрасивой грудью

Виктория Бекхэм

Карли Клосс

Деми Ловато

Хайден Панеттьери

72-летняя Шер обнажила грудь на премьере «Mamma Mia! — 2»

10 очень откровенных фото звезд, которые стали культовыми

Читайте также: