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Власти Мариуполя решили повременить с раздачей земли участникам АТО
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Власти Мариуполя решили повременить с раздачей земли участникам АТО 

Украина.ру 30 минут назад
Фото: Украина.ру
Об этом сообщает интернет-издание 0629.com.ua. По его информации, директор Департамента по работе с активами горсовета Светлана Штенда предложила отложить вопрос о распределении земельных участков участникам АТО в Приморском районе до того, как будет проработан детальный план.
Она отметила, что претенденты отмечали будущие участки ну Гугл-карте, но на данный момент не известно, где на той местности будет располагаться, к примеру, дорога или детский сад. В то же время детальный план поможет избежать недоразумений.
Начальник главного управления градостроительства и архитектуры Мариупольского городского совета Александр Каверин поддержал это мнение, отметил, что составление детального плана — это комплексный подход и пообещал его разработать за 4 месяца.
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