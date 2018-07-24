Власти Мариуполя решили повременить с раздачей земли участникам АТО

Об этом сообщает интернет-издание 0629.com.ua. По его информации, директор Департамента по работе с активами горсовета Светлана Штенда предложила отложить вопрос о распределении земельных участков участникам АТО в Приморском районе до того, как будет проработан детальный план.

Она отметила, что претенденты отмечали будущие участки ну Гугл-карте, но на данный момент не известно, где на той местности будет располагаться, к примеру, дорога или детский сад. В то же время детальный план поможет избежать недоразумений.