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В августе в Москве температура воздуха ожидается в пределах климатической нормы
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В августе в Москве температура воздуха ожидается в пределах климатической нормы 

РИАМО 30 минут назад
Температура воздуха в Москве в августе в среднем будет составлять около 20-21 градуса тепла, что соответствует климатической норме, но это предварительный прогноз на месяц, и он может измениться, сообщил РИАМО ведущий специалист Гидрометцентра России Анатолий Цыганков.
«Прогноз, который делается на месяц, предварительный. По Москве температура ожидается в пределах нормы. Среднесуточная норма для Московского региона — 16,4 градуса в августе. Дневной максимум — это 21,5. Минимальная ночная — 12 градусов тепла», — сказал Цыганков.
Он добавил, что, согласно предварительным прогнозам, количество осадков в Московском регионе в течение августа будет больше нормы на 20%.
Месячная норма осадков в Московском регионе для августа составляет 77 миллиметров.
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