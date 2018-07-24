500 обращений от иностранных туристов приняли диспетчеры скорой в период ЧМ-2018 по футболу

Англоязычные диспетчеры городской станции скорой помощи за период проведения чемпионата мира по футболу приняли около 500 обращений от иностранных граждан, сообщается на официальном портале Мэра и Правительства Москвы.

Переводчики Станции скорой и неотложной медицинской помощи имени А. С. Пучкова во время проведения в столице матчей ЧМ-2018 отвечали на обращения иностранных туристов. Наибольшее количество вызовов поступало на английском и испанском языках. Также сотрудники скорой помощи общались с туристами на французском и китайском языках.