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500 обращений от иностранных туристов приняли диспетчеры скорой в период ЧМ-2018 по футболу
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500 обращений от иностранных туристов приняли диспетчеры скорой в период ЧМ-2018 по футболу 

Управа района Ясенево 25 минут назад
Фото: Управа района Ясенево
Англоязычные диспетчеры городской станции скорой помощи за период проведения чемпионата мира по футболу приняли около 500 обращений от иностранных граждан, сообщается на официальном портале Мэра и Правительства Москвы.
Переводчики Станции скорой и неотложной медицинской помощи имени А. С. Пучкова во время проведения в столице матчей ЧМ-2018 отвечали на обращения иностранных туристов. Наибольшее количество вызовов поступало на английском и испанском языках. Также сотрудники скорой помощи общались с туристами на французском и китайском языках.
В Москве для медицинского обеспечения спортивных мероприятий были задействованы более 600 медицинских специалистов и до 100 бригад скорой помощи.
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