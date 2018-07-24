Число безработных в России увеличилось на 0,4% за неделю

Численность безработных граждан в России с 11 по 18 июля увеличилась на 0,4% и составляет 696,7 тыс. человек. Об этом сообщаетcя в материалах Минтруда.

На 18 июля суммарная численность работников, находившихся в простое по инициативе администрации, работавших неполное рабочее время, а также работников, которым были предоставлены отпуска по соглашению сторон, составила 109 347 человек.