Ещё
Число безработных в России увеличилось на 0,4% за неделю
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Число безработных в России увеличилось на 0,4% за неделю 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: ТАСС
Численность безработных граждан в России с 11 по 18 июля увеличилась на 0,4% и составляет 696,7 тыс. человек. Об этом сообщаетcя в материалах Минтруда.
Наибольшее снижение численности безработных граждан наблюдалось в Ямало-Ненецком автономном округе, Тамбовской и Калининградской областях, Камчатском крае, Республике Марий Эл, Забайкальском крае.
Повышение уровня безработицы произошло в Еврейской автономной области, республиках Тыва, Хакасия, Чувашской Республике, Ленинградской, Сахалинской, Псковской, Смоленской, Тульской и Белгородской областях.
На 18 июля суммарная численность работников, находившихся в простое по инициативе администрации, работавших неполное рабочее время, а также работников, которым были предоставлены отпуска по соглашению сторон, составила 109 347 человек.
Газета.Ru: последние новости
Россияне потребовали наказать школьницу за убийство котенка В ФРГ обвинили Меркель в игнорировании негативных последствий санкций против России ЦИК получил документы о проведении референдума по изменению пенсионной системы
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пашинин — украинцам: вы — колония папуасов187
Основательница Femen покончила с собой96
Названы любимые виды пыток ярославских тюремщиков62
Пока вы спали: Россиян избивают в Турции219
Плеер.ру погубила отчетность23
Видео
00:24
Оксана Шачко оставила предсмертную записку
Происшествия
04:27
Пока вы спали: Россиян избивают в Турции
Общество
00:59
«Нафтогаз» предложил «Газпрому» пойти на мировую
Экономика Статьи
00:22
В жестоком убийстве 5-летней девочки появились улики
Происшествия
03:49
«Шереметьево» предложило переносить багаж на себе
Общество
01:00
Число погибших при пожарах в Греции увеличилось
Пожары Европа
00:45
Названы любимые виды пыток ярославских тюремщиков
Общество
03:42
Госдума приняла закон о повышении НДС
Экономика
00:45
Соловьев нашел способ прекратить пытки в тюрьмах
Общество Криминал
01:18
Озвучены меры по улучшению качества жизни россиян
Общество Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение