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Красноярцев просят записывать детей в детсады через интернет
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Красноярцев просят записывать детей в детсады через интернет 

sibnovosti.ru 27 минут назад
Фото: sibnovosti.ru
Летом специалисты управления образования должны выдать красноярским семьям более 12 тысяч направлений в детские сады. В июле-августе горожане возвращаются из отпусков и стараются как можно быстрее получить документ и устроить ребенка в дошкольное учреждение.
Некоторые приходят не по графику, из-за этого возникают очереди, а отсюда -недовольства и претензии к работе специалистов.
«Специалисты убедительно просят красноярцев следовать графику выдачи путевок. С ним можно ознакомиться на сайте главного управления образования или уточнить информацию в садике, в котором ребенку предоставили место», — напоминают в управлении образования.
Тем, кто только собирается записать ребенка в детский сад, просят делать это через интернет. Можно воспользоваться альтернативными способами регистрации в системе «Дошкольник», отправить документы по почте или через портал «Госуслуги».
«Вне зависимости от выбранного варианта пакет документов един: копия свидетельства о рождении ребенка, паспорт заявителя, документ, подтверждающий регистрацию по месту жительства или пребывания. Льготникам необходимо предоставить подтверждающий льготу документ. Также родители заполняют бланк заявления, в котором указываются контактные данные и приоритетные для зачисления детские сады», — говорят в управлении образования.
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