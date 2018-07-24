Красноярцев просят записывать детей в детсады через интернет

Летом специалисты управления образования должны выдать красноярским семьям более 12 тысяч направлений в детские сады. В июле-августе горожане возвращаются из отпусков и стараются как можно быстрее получить документ и устроить ребенка в дошкольное учреждение.

Некоторые приходят не по графику, из-за этого возникают очереди, а отсюда -недовольства и претензии к работе специалистов.

«Специалисты убедительно просят красноярцев следовать графику выдачи путевок. С ним можно ознакомиться на сайте главного управления образования или уточнить информацию в садике, в котором ребенку предоставили место», — напоминают в управлении образования.

Тем, кто только собирается записать ребенка в детский сад, просят делать это через интернет. Можно воспользоваться альтернативными способами регистрации в системе «Дошкольник», отправить документы по почте или через портал «Госуслуги».

«Вне зависимости от выбранного варианта пакет документов един: копия свидетельства о рождении ребенка, паспорт заявителя, документ, подтверждающий регистрацию по месту жительства или пребывания. Льготникам необходимо предоставить подтверждающий льготу документ. Также родители заполняют бланк заявления, в котором указываются контактные данные и приоритетные для зачисления детские сады», — говорят в управлении образования.